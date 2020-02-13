Ростелеком, ВТБ и консорциум инвесторов подписали юридически обязывающие документы о передаче Ростелекому 100% акций мобильного оператора Tele2.

"Ростелеком", ВТБ и консорциум инвесторов подписали юридически обязывающие документы о передаче "Ростелекому" 100% акций мобильного оператора Tele2.Сделка предполагает, что "Ростелеком" покупает 55% "Т2 РТК Холдинга" ("Tele2 Россия"). В частности, 17,5% обойдутся в 42 млрд руб., 27,5% — в 66 млрд руб., полученных от допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ."Ростелеком" получит еще 10% акций Tele2 в обмен на 10% собственных обыкновенных акций, которые находятся на балансе дочернего "Мобитела", стоимость сделки составит 24 млрд руб. Эта доля перейдет зарегистрированной в декабре 2019 г. компании "Телеком инвестиции", которая является структурой ВТБ, отмечает "Ростелеком"."Ростелеком" договорился о консолидации 100% акций Tele2 в 2019 г.Акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала компании посредством допэмиссии в пользу ВТБ, после которой количество обыкновенных акций госоператора увеличится на 708 082 975 штук до 3 282 997 929 штук (с учетом осуществления акционерами преимущественного права выкупа 4443 обыкновенных акций).Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что продажа доли в Tele2 предоставила банку возможность стать крупным акционером "Ростелекома", который после сделки станет крупнейшим в России интегрированным оператором цифровых услуг. "В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с "Ростелекомом", — подчеркнул Костин.В свою очередь глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что включение ВТБ в список акционеров госоператора обеспечит привлечение в капитал компании "крупного долгосрочного инвестора, заинтересованного в росте капитализации компании".