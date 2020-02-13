Согласно официальным данным Центробанка России о торгах на Московской бирже, за сутки российская валюта существенно укрепилась по отношению к доллару и евро. Валюты западных торговых ..

Согласно официальным данным Центробанка России о торгах на Московской бирже, за сутки российская валюта существенно укрепилась по отношению к доллару и евро. Валюты западных торговых партнеров страны подешевели почти на один рубль.В настоящее время на котировки оказывают давление, главным образом, два фактора – цены на нефть и ситуация вокруг эпидемии коронавируса в Китае. Ажиотаж в связи с распространением инфекции постепенно спадает, что благоприятно сказывается на инвестиционном климате. Официальный на 13 февраля 2020 года составляет:63,04 за доллар68,78 за евро