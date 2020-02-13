Счетная палата рекомендует правительству расширить перечень обязательного предоставления данных в ФНС и дополнить его сведениями о размерах маткапитала и субсидий на покупку жилья.

Счетная палата рекомендует правительству расширить перечень обязательного предоставления данных в ФНС и дополнить его сведениями о размерах маткапитала и субсидий на покупку жилья.После одобрения этого предложения россиянам необходимо будет предоставлять данные в налоговую службу о полученных средствах материнского капитала и денежных субсидиях на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня.По закону эти деньги нельзя включать в размер имущественного налогового вычета. Но некоторые налогоплательщики пренебрегают запретом. "Предложение СП поможет избежать подобных ситуаций", — заявили в Счетной палате.