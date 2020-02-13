Тюменского следователя Рафика Аглиуллина уволили после празднования повышения под возгласы АУЕ и Жизнь ворам.

Тюменского следователя Рафика Аглиуллина уволили после празднования повышения под возгласы "АУЕ" и "Жизнь ворам". Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники МВД, СКР, прокуратуры и суда под криминальные лозунги отмечали новое звание Аглиуллина. По данному факту Следственный комитет организовал служебную проверку. Ее результатом стало увольнение Рафика Аглиуллина из органов по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника ведомства.Пока неизвестно, чем обернется дальнейшее расследование для остальных участников видео.