Для обеспечения безопасности несовершеннолетних будут дополнительно сформированы наряды из сотрудников полиции, привлечены дружинники и общественники.

В январе 2020 года на территории области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 26 несовершеннолетних получили травмы. Количество происшествий увеличилось на 16,7%, травмированных детей – на 36,8%.Больше всего автопроисшествий, в которых пострадали дети, зафиксировано на территории областного центра и Александровского района (по 6 фактов).В 15 автоавариях дети пострадали в качестве пассажиров, что составляет 71% от общего количества ДТП с несовершеннолетними. В двух дорожных происшествиях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств (Александровский и Муромский районы).С участием детей-пешеходов произошло шесть происшествий. Три наезда произошли на пешеходных переходах. Такие происшествия зарегистрированы в Александровском, Суздальском районах и городе Владимир. По невнимательности и неосторожности самих детей зарегистрировано 2 ДТП, оба случая зарегистрированы в областном центре.Сотрудники полиции совместно с органами образования, общественными объединениями в период с 12 по 23 февраля 2020 года проводят на территории области профилактические мероприятия по стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних.В указанный период в общеобразовательных и специализированных организациях будут проводиться обучающие занятия с детьми, в том с использованием мобильных и стационарных автогородков, а с 17 по 23 февраля 2020 года будут сформированы дополнительные силы для обеспечения безопасности движения несовершеннолетних на потенциально опасных пешеходных переходах.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям, законным представителям несовершеннолетних, родственникам о необходимости проведения с детьми бесед, инструктажей о внимательном поведении при передвижении по улицам и дорогам. Обязательно позаботьтесь о наличии световозвращающих элементов на верхней одежде.