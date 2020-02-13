Сотрудниками МВД России в Московском регионе проведено одновременно несколько профилактических мероприятий по пресечению незаконной деятельности по хранению и реализации запрещенных никотиновых смесей.

Сотрудниками МВД России в Московском регионе проведено одновременно несколько профилактических мероприятий по пресечению незаконной деятельности по хранению и реализации запрещенных никотиновых смесей.Так, сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве в торговой точке на улице Теплый Стан обнаружено 163 единицы никотиносодержащих смесей общим весом 2,6 килограмма.Кроме того, на улице Большая Дорогомиловская оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Западного административного округа выявлен магазин, в подсобном помещении которого хранилось более тысячи двухсот упаковок снюсов, готовых к продаже.Также в складском комплексе в Солнечногорском районе сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области обнаружен арендуемый индивидуальным предпринимателем бокс. В нем находились 1 364 коробки, в каждой из которых было по 250 банок с готовой к реализации никотиновой смесью, и 27 пластиковых контейнеров с данным веществом. Общее количество находящегося на хранении снюса составило около 327 тысяч разовых доз.Вся обнаруженная никотиносодержащая продукция изъята полицейскими и направлена на экспертизу.По данным фактам представителями Роспотребнадзора вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео