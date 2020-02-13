Установлено, что злоумышленники в одну ночь совершили несколько краж из автомобилей, разбив окна...
«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали двоих приезжих, подозреваемых в краже транспортного средства, а также имущества из иномарок», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В отдел полиции с заявлением обратился 32-летний предприниматель, который сообщил о краже автомобиля «Хендай», принадлежащего каршеринговой компании. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Также с заявлениями в органы внутренних дел обратились еще трое мужчин, которые рассказали, что из салонов их машин неизвестный похитил имущество. Среди похищенного были инструменты, золотые украшения, рыболовные снасти и денежные средства. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых 30-летних подозреваемых, один из которых находился в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества на территории района Капотня.
Установлено, что злоумышленники в одну ночь совершили несколько краж из автомобилей, разбив окна. Каршеринговую иномарку они открыли с помощью чужого аккаунта, после чего перегнали в другой город, чтобы реализовать в разобранном виде. Всеми вырученными средствами они распорядились по своему усмотрению.
По данным фактам следствием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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