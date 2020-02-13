Установлено, что злоумышленники в одну ночь совершили несколько краж из автомобилей, разбив окна...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали двоих приезжих, подозреваемых в краже транспортного средства, а также имущества из иномарок», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции с заявлением обратился 32-летний предприниматель, который сообщил о краже автомобиля «Хендай», принадлежащего каршеринговой компании. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Также с заявлениями в органы внутренних дел обратились еще трое мужчин, которые рассказали, что из салонов их машин неизвестный похитил имущество. Среди похищенного были инструменты, золотые украшения, рыболовные снасти и денежные средства. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых 30-летних подозреваемых, один из которых находился в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества на территории района Капотня.Установлено, что злоумышленники в одну ночь совершили несколько краж из автомобилей, разбив окна. Каршеринговую иномарку они открыли с помощью чужого аккаунта, после чего перегнали в другой город, чтобы реализовать в разобранном виде. Всеми вырученными средствами они распорядились по своему усмотрению.По данным фактам следствием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18