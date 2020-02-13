Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возврате истцу заявления к Алле Ильиной, которая самовольно покинула больницу имени Боткина. Главный санитарный врач города пыталась через суд вернуть пациентку на обследование.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возврате истцу заявления к Алле Ильиной, которая самовольно покинула больницу имени Боткина. Там девушка находилась на карантине после возвращения из Китая, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса COVID-2019.Как сообщает Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга", иск вернули "в связи с неподсудностью". Там пояснили, что "административное исковое заявление необходимо подавать по месту регистрации ответчика".Ильина была госпитализирована 6 февраля, а уже на следующий день сбежала из больницы. Она рассказала, что сумела выбраться из изолированного бокса, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка.В итоге врачи не успели в полном объеме обследовать девушку. Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова решила через суд вернуть Ильину в больницу. В ее иске указано, что "побег" пациентки "может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц".ВОЗ признала вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения, кроме Китая, выявлены в 24 странах. В России случаев заражения на данный момент нет: оба пациента, у которых ранее обнаружили инфекцию, уже выписаны из больницы.