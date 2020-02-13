Житель Челябинской области обнаружил в купленной банке с черноморскими бычками в томатном соусе неприятный сюрприз - ракушку размером с ноготь.

Житель Челябинской области обнаружил в купленной банке с черноморскими бычками в томатном соусе неприятный сюрприз — ракушку размером с ноготь. Нашелся "сюрприз", когда покупатель решил попробовать консервы во время ужина."Еще пару десятков таких банок и бусики можно сделать", — пошутил мужчина, комментируя свою находку. По его словам, теперь он точно уверен, что ел действительно натуральную рыбу, сообщает сайт ГТРК "Южный Урал".По данным ресурса, жители региона уже не первый раз находят в консервах различные "добавки". Например, жительница Магнитогорска как-то обнаружила в банке с горошком гусениц.