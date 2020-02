Предлагаем 10 самых крупных технологических разработок, которые могут сделать покупки более быстрыми, простыми и персонализированными.

Технологии меняют каждый аспект нашей жизни, в том числе и способ совершения покупок. Вот 10 самых крупных технологических разработок, которые могут сделать покупки более быстрыми, простыми и персонализированными.Дополненная реальностьКосметическая промышленность уже давно пользуется преимуществами дополненной реальности. Например, компания "Sephora" создала собственное приложение “Virtual Artist App”, где пользователи могут примерить косметику используя смартфон, и получить реалистичный эффект для четкого понимания, как смотрится та или иная косметика на лице. Сегодня потребители могут протестировать еще больше вещей в виртуальном пространстве, например, очки от Warby Parker, мебель от IKEA и даже автомобили от Toyota.Big DataПрогнозная аналитика стала неотъемлемым инструментом маркетинга. Многие западные компании, особенно крупные, имеют отдел прогнозной аналитики, занятый разработкой стратегии эффективного продвижения товаров или услуг. Собирая информацию с сайтов и социальных сетей, используя искусственный интеллект для анализа, ритейлеры теперь могут узнать потребности своих покупателей лучше, чем когда-либо. К примеру, торговые сети типа Amazon и Target получили возможность удивительно точно угадывать, что может понравиться их покупателям и в чем они нуждаются.Автоматизация складовAmazon потратила $775 млн. на приобретение Kiva Systems в 2012 году, ребрендинг компании как Amazon Robotics и создание складской робототехнической системы, способной эффективно перемещать грузы в реальном времени в соответствии с поступающими заказами. В настоящее время все больше ритейлеров пробуют автоматизацию складских процессов — например, Walmart использует Alphabot для выполнения заказов на поставку продуктов в режиме онлайн, а Gap использует роботов Kindred для упаковки и отгрузки джинсов. Автономные склады значительно сократили время обработки заказов, и сервис однодневной доставки Amazon является доказательством этого.Роботы-ассистенты в магазинахНе только склады нуждаются в роботах - магазинам они тоже нужны. Такие роботы, как Marty в сети Giant Food Stores, "умные" ассистенты в Walmart или навигационные роботы с 3D-сканерами и технологией распознавания речи LoweBots помогают повысить эффективность работы магазинов и высвободить людей для более тесной работы с покупателями.Голосовые помощникиГолосовые помощники — это еще один тип роботов, который помогает сделать покупки быстрее и проще. Amazon может похвастаться ростом использования Alexa для совершения покупок, а исследование 2019 года, проведенное Amazon Pay, показало, что 20% американских клиентов, скорее всего, будут совершать покупки с использованием голоса в течение следующих трех лет. С помощью голосовых помощников покупатели могут покупать вещи, даже не используя руки, и говорить намного быстрее, чем печатать.Сканеры вместо кассировОжидание в очереди к кассиру уходит в прошлое, технологии позволяют покупателям самостоятельно сканировать и оплачивать товары. Сканеры используются в Sam's Club и Kroger, а также в Amazon Go, где система будет отслеживать ваши покупки и автоматически взимать с плату. Стартапы также разрабатывают "умные" тележки для покупок, которые могут идентифицировать товары внутри и обрабатывать платежи, что еще больше революционизирует традиционный процесс покупок в магазинах.QR-коды на товарахБританский стартап Evrything в сотрудничестве с такими брендами как Ralph Lauren, Puma и Rebecca Minkoff использует технологии интернета вещей — на товары наносят уникальные цифровые QR-коды. Помимо того, что эта технология помогает ритейлерам следить за своей продукцией в цепочке поставок, она также приносит в магазины цифровой интерактивный опыт, позволяя покупателям просматривать информацию о товаре на своих телефонах после сканирования кода и упрощая процесс проверки подлинности.Закажи онлайн — забери в магазинеСогласно данным Business Insider Intelligence, 68% американских потребителей пользовались услугой, когда можно заказать товар в Интернете, а потом забрать его без очереди в магазине. Множество ритейлеров предоставляют — и постоянно совершенствуют — эти услуги. Модели BOPIS (buy online pick-up in store) и BORIS (buy online return in store) для многих торговых сетей являются важными частями их стратегии для увеличения продаж. Аналитики Shopgate утверждают, что 90% ритейлеров собираются применить эти два метода в течение 2-х лет.Распознавание лицРаспознавание лиц также используется для создания более персонализированных впечатлений от покупок. Например, сеть быстрого CaliBurger или платформа Antavo могут показывать предыдущие заказы, сделанные клиентом, а также предлагать персонализированные рекомендации и эксклюзивные скидки, узнавая человека посредством технологии распознавания лиц. Роботы, такие как Pepper, которые были установлены в ряде торговых точек, также используют информацию, полученную с помощью систем распознавания лиц, для более эффективного взаимодействия с покупателями.Бесконтактные платежиВ Mastercard говорят, что европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Так, за год количество платежей, совершенных с помощью таких гаджетов, увеличилось в Европе в 8 раз. Пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты. В 2019 году 61% покупок в европейских магазинах были оплачены с помощью бесконтактных технологий.