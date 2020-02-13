900 квадратных метров огня - в Коле Мурманской области горит склад. Огонь охватил конструктивные элементы здания. Обрушилась кровля, сообщает пресс-служба МЧС России.

900 квадратных метров огня — в Коле Мурманской области горит склад. Огонь охватил конструктивные элементы здания. Обрушилась кровля, сообщает пресс-служба МЧС России.Горящее складское здание расположено на Заводской улице. С огнем борются 18 человек и четыре пожарных автомобиля.Еще один пожар произошел в Мурманской области на шахте по добыче руды "Апатит" в Кировске. Предприятие входит в группу "Фосагро". Огонь возник в шахте на глубине 250 метров. С горизонта и из шахты были эвакуированы 383 человека. Еще одного рабочего нашли и вывели из шахты позже. Его здоровью ничто не угрожает. Предварительная причина ЧП — возгорание мусора или личных вещей одного из сотрудников.Кировский филиал АО "Апатит" основан в 1929 году на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива. Это единственный в России производитель нефелинового концентрата.