Правоохранительные органы прекратили уголовное производство в отношении художницы Дарьи Агений, которая отбилась ножом от насильника. Как сообщил адвокат девушки, дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Правоохранительные органы прекратили уголовное производство в отношении художницы Дарьи Агений, которая отбилась ножом от насильника. Об этом РИА Новости сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов."Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.Инцидент с участием 18-летней жительницы подмосковных Химок произошел летом 2018 года. Сама девушка рассказала, что в Туапсе на нее напал пьяный мужчина и попытался ее изнасиловать. Она ранила нападавшего канцелярским ножом, а затем написала заявление о попытке изнасилования.Однако дело возбудили в отношении Агений. Ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в ноябре 2019 года статью переквалифицировали на более мягкую – "Превышение пределов необходимой самообороны". Дело художницы вызвало большой общественный резонанс.