Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году.

Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24".Герою России Алексею Николаевичу Ботяну три дня назад исполнилось 103 года. Он родился 10 февраля 1917 года в белорусской деревне Чертовичи на территории Польши. Он стал легендой ещё при жизни. В борьбу с фашизмом вступил в первый день Второй Мировой войны. После школы был призван в польскую армию, где командовал зенитным орудием. Советским гражданином он стал после капитуляции Польши. С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведшколу. Его учебная практика пришлась на самый сложный период — битвы за Москву.В боях под Варшавой в сентябре 1939 года он открыл свой личный боевой счет, сбив три гитлеровских "Юнкерса". После оккупации Польши гитлеровцами Ботян со своей воинской частью вышел навстречу частям Красной армии и сдался в плен.Окончив разведшколу, он многократно переходил за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. Затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В мае 1944 группа Ботяна обосновалась в районе Кракова, где они узнали о планах гитлеровцев взорвать город перед отступлением.По его словам, благодаря знанию польского, он смог построить "очень хорошие связи с польским подпольем". Это помогло ему найти поляка, работавшего в замке, и согласился заложить там мину. Чтобы затопить город, немцы планировали при отступлении взорвать плотину недалеко от Кракова, для этого они планировали использовать хранившуюся в Ягеллонском замке взрывчатку. Как рассказывал сам Ботян, взорвав замок он не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков.После войны Алексей Николаевич работал во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ "Вымпел".В 2007 году Алексей Ботян был удостоен звания Героя России.