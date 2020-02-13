13.02.2020

2020-02-13 20:10:03

Уникальная выставка открылась во Владимире в год юбилея Великой Победы

Во владимирских Палатах сегодня представили работы фронтовых корреспондентов. Новая выставка "Дороги войны"- первая в большом марафоне памяти в год юбилея Великой Победы.

Сожженная дотла деревня. Девушка у станка. Сбитый фашистский самолёт. Советский снайпер Людмила Павличенко и герои, которые на этих фото остались безымянными. В черно-белых снимках - суровая, окопная правда о Великой Отечественной. С лейкой и блокнотом, наши коллеги - фотокорреспонденты прошли "дорогами войны".

Мемориальную выставку "Дороги войны" открывают строки знаменитого поэта Марка Лисянского. О добровольцах Подмосковья, которые уходили в бессмертие. Здесь же, подлинные вещи военных фотокоров. Планшет, кисет, пилотка и, конечно, фотоаппарат. Каждый день, рискуя жизнью, фотокоры были вместе с бойцами, плечом к плечу.

Евгений Халдей, Вадим Ковригин, Марк Редькин, Василий Федосеев, Виктор Тёмин, Борис Уткин и другие герои. Есть среди советских военных фотокоров и 2 родных- владимирских - имени. Михаил Калашников - уроженец села Ундол Владимирской губернии и владимирец Всеволод Реган. Фотографией Всеволод Николаевич увлекался с юности. И первую камеру собрал сам. Сержант Реган прошёл всю войну. А погиб в 33 года. Смертельное ранение получил в победном мае, возвращаясь из Берлина. В июне 45-ого скончался в госпитале. Его племянница Эльвира Владимировна рассказывает: память о дяде в семье бережно хранят. Всеволода с вестью о победе ждали и два маленьких сына.

Эльвира Реган, племянница военного фотокорреспондента Всеволода Регана: «Это было горе большое. Он всю войну прошёл и его мать, моя бабушка - они получали письма от него, он ждали его. И вот победа - и его нет».

Фронтовик Николай Матвеевич Щелконогов - он был в числе тех, кто в 45-ом штурмовал Берлин, признаётся: эти кадры бередят душу. Но они доказывают: великая победа была одна на всех.

Николай Щелконогов, участник Великой Отечественной войны: «Люди разных возрастов, разных национальностей, образования, политических и религиозных убеждений. Мы были все едины. И это единство - самое главное условие победы советского народа в Великой Отечественной войне».

А новый военком региона Олег Кувшинов уверен: "Дороги войны" должны увидеть и школьники, и призывники.

Олег Кувшинов, военный комиссар Владимирской области: «Каждая фотография является реликвией. И музей провёл огромную работу, чтобы показать подвиг наших воинов».

В объективе - Россия, Белоруссия, Польша, Чехословакия, Германия... Фронтовые будни и редкие минуты отдыха. Новая выставка в Палатах - совместный проект Государственного музейно-выставочного центра Росфото и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Всего - 86 уникальных снимков. Выставка в год памяти и славы - первая в юбилейном марафоне памяти.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Нас связывают добрые, хорошие отношения с питерским центром Росфото, который хранит неимоверное количество архивов, фотодокументов. И на культурном форуме в Санкт-Петербурге я обратилась к директору Росфото - Коловскому, с просьбой сформировать для нас особенную выставку для особенной даты. И я счастлива, что это случилось».

На линии фронта. Бесстрашно выполняя свой долг. Эти лица - часть большой летописи о подвиге - сквозь десятилетия мы можем рассмотреть благодаря им. Военным журналистам.

Мария Платанюк, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»

