Акция действует два дня – 13 и 14 февраля 2020 года

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.Акция действует два дня – 13 и 14 февраля 2020 года. Стоимость каждого полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (ближайшие родственники, супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.Быстрополис «Уютный дом» – готовое страховое решение для защиты имущества. Полис дает возможность застраховать дом, квартиру или апартаменты, включая домашнее имущество. Также владелец полиса может застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. В программу включены следующие риски: пожар, залив, кражи, вандализм, гражданская ответственность. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 900 тысяч рублей.Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 13 и 14 февраля 2020 года.ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выступает агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 563 банкомата, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» (лицензии на осуществление страхования СИ № 0667 от 22.01.2018, СЛ № 0667 от 22.01.2018, ПС № 0667 от 15.02.2018, выданы Банком России без ограничения срока действия) – универсальная страховая компания, предоставляющая услуги физическим и юридическим лицам. Стратегия компании сфокусирована на развитии партнерских и онлайн-продажах. Имеет рейтинг надежности от «Эксперт РА» на уровне RuBB+, а также наивысший рейтинг качества финансовых услуг от аналитического агентства «БизнесДром».