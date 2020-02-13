Футбольный арбитр Валерий Бутенко скончался на 79-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Причина смерти не называется. Напомним, Бутенко ..

Футбольный арбитр Валерий Бутенко скончался на 79-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Причина смерти не называется.Напомним, Бутенко работал футбольным арбитром с 1977 года. Он 13 раз входил в десятку лучших арбитров. В 1981 году ему присвоили международную категорию ФИФА.