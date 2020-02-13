В Челябинске таксист набросился с кулаками на пассажира на глазах у его беременной жены. Видеозапись конфликта появилась в Сети. По данным , компания из трех женщин и мужчины попросила ..

В Челябинске таксист набросился с кулаками на пассажира на глазах у его беременной жены. Видеозапись конфликта появилась в Сети.По данным , компания из трех женщин и мужчины попросила довезти их до еще одного адреса, но водитель грубо отказал им и выгнал из машины. В результате между таксистом и пассажиром завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Другие подробности выясняются, передает "".