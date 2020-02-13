Власти продолжают избавляться от незаконных металлических конструкций

Во Владимире избавляются от незаконных гаражных секторов. В прошлом году в городе ликвидировали больше 800 гаражей.В 2020 году эту работу продолжат - в Октябрьском районе демонтируют около 150 гаражей, в Ленинском - около 200 гаражей, во Фрунзенском - более 500 гаражей.Земельные участки, освободившиеся от гаражей, решили использовать на благо владимирцев. На улице Соколова-Соколенка (от школы дзюдо до выхода на ул. Куйбышева), например, появится пешеходный тротуар и велосипедная дорожка.