Крым - это российский регион и не может быть объектом для каких-либо разменов. Так в Кремле прокомментировали идею украинского депутата возобновить подачу воды на полуостров в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Крым — это российский регион и не может быть объектом для каких-либо разменов. Так в Кремле прокомментировали идею украинского депутата возобновить подачу воды на полуостров в обмен на уступки в переговорах по Донбассу."Об этом речи не идет", — заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он напомнил, что ситуация в Донбассе является внутриукраинской проблемой, поэтому тему контроля за границей Киеву нужно сначала обговаривать с представителями самопровозглашенных республик."Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей", — указал представитель Кремля.Вместе с тем Песков отметил, что в России готовы рассмотреть предложения по дополнительному водоснабжению Крыма."Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", — сообщил пресс-секретарь главы государства.