Концерн Daimler, по слухам, намерен в будущем сокращать как модельный ряд, так и число своих работников. Однако на ближайших планах Mercedes-Benz это, судя по всему, не скажется: уже в этом году фирма рассчитывает показать миру несколько электрических моделей и совершенно новый флагман.

Концерн Daimler, по слухам, намерен в будущем сокращать как модельный ряд, так и число своих работников. Однако на ближайших планах Mercedes-Benz это, судя по всему, не скажется: уже в этом году фирма рассчитывает показать миру несколько электрических моделей и совершенно новый флагман.Новое поколение Mercedes-Benz S-класса уже не раз успело засветиться перед фотошпионами, и сейчас компания внесла некоторую ясность в его будущее. В одном из публичных финансовых отчетов Mercedes-Benz спрятала намек на то, что флагманская модель дебютирует уже в этом году. Конкретная дата пока не названа, но по некоторым предположениям, это случится осенью - скорее всего, на выставке в Париже.Официальных технических деталей тоже пока нет. Предполагается, что моторная гамма седана будет заметно электрифицирована - это подразумевает новая стратегия марки, предусматривающая увеличение "поголовья" гибридных моделей. Однако ранее сообщалось, что в новом поколении флагманский Mercedes-Benz все же сохранит двигатель конфигурации V12. Кроме того, седану уже пообещали совершенно новое поколение фирменного мультимедийного комплекса MBUX, а в конце нынешнего либо начале следующего года линейку фирмы пополнит электрическое альтер-эго седана с обозначением EQS.Осенью же Mercedes-Benz организует премьеру серийной модификации своего самого компактного электрокара по имени EQA, пишет Motor1. При этом он станет не "зеленой" версией хэтча А-класса, как могло бы показаться из названия, а небольшим электическим кроссовером.В целом же фирма рассчитывает в ближайшие годы вчетверо увеличить долю гибридных и полностью электрических моделей в объеме своих продаж. Любопытно, что батареи для этих моделей Mercedes-Benz будет производить самостоятельно и по всему миру - на девяти заводах, расположенных на трех континентах.