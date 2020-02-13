Одному из участников погрома в московском изоляторе временного содержания предъявили обвинение. Дело в отношении мужчины возбудили по статье Применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Одному из участников погрома в московском изоляторе временного содержания предъявили обвинение. Дело в отношении мужчины возбудили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ)."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения", – сообщили в Главном управлении СК РФ по Москве.В данный момент с обвиняемым проводят следственные действия. Его дело будет объединено в одно производство с делами, которые уже расследуются в его отношении. Мужчину подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. О каких преступлениях идет речь, не уточняется. Также не сообщается имя фигуранта.Как сообщалось ранее 13 февраля, несколько человек, находившиеся в ИВС на улице Введенского, попытались выбраться из камеры и устроили погром.В конце января в одну камеру перевели обвиняемых в разбое, краже и убийстве. Они подожгли дверь, сломали смеситель и затопили камеру. Один из арестованных отломал от раковины часть металлической трубы и ударил ею по плечу одного из полицейских, который попытался остановить дебоширов. Скрутить их удалось только группе быстрого реагирования. После этого арестованных развели по одиночным камерам.