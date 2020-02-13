Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал об изменениях президента Украины Владимира Зеленского.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об изменениях президента Украины Владимира Зеленского.По мнению политика, украинский лидер поменялся с того момента, как стал главой государства. Арахамия заявил, что Зеленский "становится жестче". Кроме того, у него наблюдается хроническая усталость. Глава фракции "Слуга народа" выразил надежду на то, что президент не разочаруется в своей команде. Об этом Арахамия рассказал "Страна.ua".Украинский политик также сообщил, что видится с Зеленским, если он в разъездах, два раза в неделю. Если президент на месте, то три-четыре раза.На вопрос о том, почему Арахамия часто общается и фотографируется с Порошенко, глава фракции пояснил, что экс-президент делает все это демонстративно. Например, может подойти, хлопнуть по плечу, чтобы фотографы сделали снимок, а на ухо спросить: "Ну что, работает?".Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Владимир Зеленский танцует в ночном клубе. Кадры были сделаны до того, как юморист стал президентом.