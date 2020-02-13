В Московской области правоохранители задержали мужчину, который обманом вынудил пенсионера отдать ему крупную сумму денег. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Согласно ..

В Московской области правоохранители задержали мужчину, который обманом вынудил пенсионера отдать ему крупную сумму денег. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.Согласно предварительной версии, мошенник связался с пожилым мужчиной и представился сотрудником финансовой организации. Он рассказал, что пенсионеру продали некачественную биологическую добавку, и пообещал возместить ущерб.Однако для быстрой выплаты средств пожилой мужчина должен был перечислить крупную сумму на счет сотрудника банка. Пенсионер не заподозрил подвоха, и перевел злоумышленнику миллион рублей, передает .