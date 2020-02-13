В соцсети попало видео из ночного клуба, на котором в зажигательно танцующем молодом мужчине в черной футболке легко угадывается Владимир Зеленский. В кадр также попала женщина, похожая на его жену Елену. В описании говорится, что запись была сделана до того, как он стал президентом Украины.

В соцсети попало видео из ночного клуба, на котором в зажигательно танцующем молодом мужчине в черной футболке легко угадывается нынешний президент Украины Владимир Зеленский.Рядом с ним танцуют другие люди, в кадр также попала женщина, похожая на его жену Елену.Пользователь, разместивший это видео, сообщает, что оно было сделано еще до того, как Зеленский стал украинским президентом.В начале февраля сообщалось, что во время визита в Ватикан Зеленскому удалось рассмешить Папу Римского Франциска