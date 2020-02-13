Сегодня суд постановил приостановить деятельность Среднеуральской птицефабрики. Она является одним из градообразующих предприятий. Что будет с почти 900 сотрудниками, пока не понимает никто.

Сегодня суд постановил приостановить деятельность Среднеуральской птицефабрики. Она является одним из градообразующих предприятий. Что будет с почти 900 сотрудниками, пока не понимает никто.Уволить сотрудников на предприятии решили после постановления суда. Утром было объявлено - птицефабрика должна приостановить работу. Основная причина в большом количестве нарушений пожарной безопасности, которые выявило МЧС в ходе проверки. Отсутствие пожарных выходов и сигнализации, неисправность в электропроводке и системы пожаротушения должны были устранить в срок, но с задачей не справились.Как утверждает генеральный директор птицефабрики Максим Максимов, временное закрытие станет концом, так как только за несколько дней порядка миллиона кур может погибнуть. Однако, по мнению прокуратуры, у птицефабрики есть все шансы исправить ситуацию. Доступ на предприятие остается, руководство может начать устранять нарушения. И как стало известно "Вестям Урал", Вернепышминский суд сегодня вечером отменил постановление о приостановке деятельности фабрики. Время на устранение нарушений продлили до ноября.Отметим, что 17 февраля специальная комиссия соберется, чтобы оценить реально ли устранять нарушения, не закрывая предприятие.