Главный тренер казанского Рубина Леонид Слуцкий и нападающий петербургского Зенита и сборной России Артем Дзюба обменялись забавными сравнениями в социальной сети Instagram.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий и нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обменялись забавными сравнениями в социальной сети Instagram.Начал юмористическую битву 31-летний форвард "сине-бело-голубых", опубликовав кадр из мультфильма "Тайма третьей планеты" с подписью: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером клуба".Посмотреть эту публикацию в Instagram