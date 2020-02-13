13.02.2020

2020-02-13 16:30:09

Владимир простился с настоятелем Успенского собора Василием Войнаковым

Во Владимире сегодня проводили в последний путь протоиерея Василия Войнакова, многолетнего настоятеля главного храма владимирской епархии. Чин отпевания прошёл в Свято-Успенском кафедральном соборе. Ему посвятил свою жизнь отец Василий.

Этому собору - Свято-Успенскому кафедральному - символу древнего Владимира - отец Василий Войнаков посвятил почти полвека жизни. А потому прощаются с протоиереем под его сводами. Иначе быть не могло.

Протоиерей Василий Войнаков был одним из самых известных служителей владимирской земли. На прощании с ним - множество людей. Проститься с многолетним настоятелем Успенского собора прибыл владыка Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский. Чин отпевания собрал архиереев других епархий, священников разных храмов, мирян. Прихожане высоко ценили отца Василия Войнакова. Говорят, для каждого он находил свое слово. И оно отзывалось.

Вячеслав Улитин, прихожанин Свято-Успенского кафедрального собора: «Отец Василий был настоящий пастырь. В первый раз, когда я пришёлв храм, он мне сказал: "Твоё сердце должно быть золотое". У христиан сердце должно быть золотое и благодатное. Оно должно биться в унисон».

Василий Войнаков - выпускник Московской духовной Академии. Служил в Успенском соборе города Ташкента. А с 1966 по 1970-ый - в Рижской Епархии. Во Владимир переехал в 1973-ем. Стал священником Успенского кафедрального собора, а спустя 4 года - его настоятелем. Этот духовный пост особой важности отец Василий Войнаков занимал 4 десятилетия.

Александр Рыбаков, бывший глава г. Владимира (с 2002 по 2011г.г.), прихожанин Свято-Успенского кафедрального собора: «Я думаю, что это именно тот человек, который нёс веру в Христа. И его слова доходили. Конечно, было очень ответственно служить в нашем Успенском соборе, все знают его историю».

За время своего духовного служения протоиерей Василий награждён орденами святого равноапостольного князя Владимира, медалями Святого Даниила Московского, святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Несмотря на почтенный возраст, и в здравии, и в болезни он всегда старался быть со своей паствой. Так было всегда и в Светлое Христово Воскресенье. Отец Василий часто говорил: вера объединяет.

Отец Василий (Войнаков), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора: «Свыше двух тысяч лет - это свидетельство в действии. И люди, совершающие жизнь по Богу, они преображаются. Человек призван к преображению».

Отцу Василию Войнакову было 86 лет. Похоронили его возле воссозданного Богородице-Рождественского собора, в сердце владимирской епархии. На бывшем погосте Богородице-Рождественского монастыря. О своём духовном пути протоиерей говорил мудро. Замечая: "Было много трудностей. Были такие годы, когда необходимо было сохранять храм, семью и оставаться верным Богу. На всём трудном пути Божья помощь помогала мне, укрепляла меня".

Мария Платанюк, Дмитрий Кошелев, Александр Чернышёв

"Вести-Владимир"