Президент Владимир Путин выступил против регистрации однополых браков в России. Свою позицию он озвучил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в ..

Президент Владимир Путин выступил против регистрации однополых браков в России. Свою позицию он озвучил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщает .Глава страны одобрил инициативу закрепить в документе понятие брака, как союза мужчины и женщины. "Пока я президент, у нас не будет родителя №1 и родителя №2 – будет мама и папа", – цитирует Владимира Путина .