13.02.2020

2020-02-13 18:45:03

Во владимирском онкодиспансере установили новый ангиограф

В областном онкодиспансере готовятся к запуску нового ангиографа. Это то самое оборудование, ради которого в конце прошлого года, пришлось разбирать стену.

Для нового ангиографа место готовили давно. Операционная - специально для этого оборудования. Стены, пол - везде особое покрытие. В онкологическом диспансере такой аппарат ждали 10 лет. Теперь в руках врача не будет скальпеля, он будет работать с манипуляторами, катетерами, портами. Это вариант малоинвазивной хирургии, рассказывает заместитель главного врача Наталья Родичева.

Наталья Родичева, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного онкодиспансера: «Когда опухоль сдавливает желчные ли протоки, мочеточник ли. И нарушается функция либо печени, либо почек. И требуется срочная помощь, потому что все осложнения, которые связаны с этими ситуациями они смертельны для человека. Поэтому нужно быстро раз дренировать, поставить порт, поставить стенд, расширить проток, вот чем здесь будет занимается врач».

Раньше на такие операции пациенты ездили в другие города, теперь владимирские врачи смогут провести их сами. В России только несколько онкодипансеров оснащены ангиографами. Оборудование дорогое. Его стоимость - 45 миллионов рублей.

Григорий Лазарев, заведующий хирургическим отделением областного онкодиспансера: «Здесь излучение рентгеновское, которое может получать информацию о том, что внутри человека происходит, скажем так, если доступным языком. Вводятся контрастные вещества, вводятся в определены случаях, что бы какие то атомические структуры можно было визуализировать. В прицепе, позволяет создавать 3D модели сосудистые, выполнять ангеографии, что при планировании больших операций может нам подсказать».

Оборудование полностью готово. Остался последний этап - лицензирование, после него врачи сразу же приступят к работе.

Екатерина Таманова, Александр Голубев

«Вести-Владимир»