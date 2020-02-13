В Волгограде 23-летний мужчина скончался после того, как вместе со спутницей решил скатиться на ватрушке (тюбинге) с Мамаева кургана. Когда на трассе вдруг возникло кирпичное здание, весь удар пришелся на молодого человека, который сидел впереди. Девушка отделалась ушибами.

В Волгограде 23-летний мужчина скончался после того, как вместе со спутницей решил скатиться на ватрушке (тюбинге) с Мамаева кургана.Молодой человек сидел впереди, и когда на трассе вдруг возникло кирпичное здание, весь удар пришелся на него. Девушка отделалась ушибами.В пресс-службе регионального ГУ МВД изданию "Новости Волгограда" сообщили, что мужчина получил тяжелую травму головы — перелом основания черепа и сотрясение.Он был госпитализирован, но врачи оказались бессильны: он скончался.Следователи уже приняли меры, чтобы эта "горка" была закрыта для катания. При этом местные СМИ пишут о том, что в городе-миллионнике крайне мало оборудованных мест для безопасного катания, и вероятно поэтому любители "прокатиться с ветерком" решили это сделать на Мамаевом кургане.Ранее сообщалось, что с начала года в разных регионах России погибло или было тяжело травмировано немало людей, в том числе детей, которые пренебрегали мерами безопасности, катаясь с горок на тюбингах.