Инвесторы второго по величине авиаперевозчика в Италии Air Italy договорились о ликвидации компании, сославшись на постоянные и структурные проблемы на рынке, говорится на сайте копании.

Инвесторы второго по величине авиаперевозчика в Италии Air Italy договорились о ликвидации компании, сославшись на "постоянные и структурные проблемы на рынке", говорится на сайте копании.Решение было принято "единогласно", сообщил перевозчик, но в отдельном заявлении Qatar Airways, которая владеет 49%-ной долей в Air Italy, говорилось, что катарская сторона была готова поддержать перезапуск авиакомпании.Air Italy, ранее известная как Meridiana, является второй по величине авиакомпанией страны после Alitalia. Региональный перевозчик Alisarda владеет оставшимися 51%.Согласно действующим правилам, иностранные инвесторы не могут владеть более 49% европейской авиакомпании.Qatar Airways, которая также имеет доли в других международных перевозчиках, в том числе China Southern и Cathay Pacific, приобрела свою долю в убыточной Air Italy в 2017 году и провела ребрендинг, превратив ее в авиакомпанию дальнего следования.В прошлом году Air Italy заявила, что ожидает прибыльность "в ближайшее время", хотя авиакомпания также сообщала, что пострадала от проблем с самолетами Boeing 737 MAX.Но расширение авиакомпании оказалось под пристальным вниманием в Вашингтоне, где законодатели заявили, что ее маршруты в США нарушили соглашение между крупнейшими американскими перевозчиками и авиакомпаниями Персидского залива.В рамках процесса ликвидации, юридически отличающегося от банкротства, поставщики и персонал получат все причитающиеся им выплаты, и в конце процесса у компании не останется непогашенных задолженностей.Air Italy сообщила, что рейсы будут продолжаться до 25 февраля, в то время как рейсы, забронированные на более поздние даты, будут возмещены или произведены другими перевозчиками.