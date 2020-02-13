Samsung Galaxy S20 Ultra недолго оставался единственным смартфоном с новейшим процессором Qualcomm и 108-мегапиксельной камерой. Спустя два дня после анонса южнокорейской компании свою флагманскую линейку представила и китайская Xiaomi.

Samsung Galaxy S20 Ultra недолго оставался единственным смартфоном с новейшим процессором Qualcomm и 108-мегапиксельной камерой. Спустя два дня после анонса южнокорейской компании свою флагманскую линейку представила и китайская Xiaomi.Компания анонсировала Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в формате онлайн-трансляции — многолюдную презентацию пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. Оба смартфона оснащены AMOLED-экранами с разрешением FullHD+, диагональю 6,67 дюйма и изогнутыми краями.Максимальная частота обновления экранов — 90 Гц, что выше стандартных для большинства смартфонов 60 Гц, но меньше 120, которые выдают на пониженном разрешении новые флагманы Samsung. Сверху и снизу дисплеев размещены симметричные стереодинамики, а в верхнем правом углу спрятано отверстие фронтальной камеры.Работают устройства на однокристалльной системе последнего поколения — Qualcomm Snapdragon 865, что позволяет им получить высокий результат в тесте AnTuTu — 585232 балла. Охлаждает чип тепловая трубка, а контролируют температуру 9 температурных датчиков. Чип дополнен 5G-модемом X55. У смартфонов от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и от 128 до 512 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0.Главное различие между Mi 10 и Mi 10 Pro — набор камер. Основные 108-мегапиксельные сенсоры производства Samsung (такой же установлен во флагманском Galaxy S20 Ultra) одинаковые, но у "непрофессиональной" модели они дополнены 13-мегапиксельным сверхширокоугольником и двумя вспомогательными 2-мегапиксельными камерами — макро- и датчиком глубины кадра.У Mi 10 Pro набор солиднее: сверхширокоугольник 20-мегапиксельный, а дополняют его сразу два телевика. Один — 12-МП портретный с двухкратным приближением, второй — 8-мегапиксельный "дальнобойный", с 10-кратным гибридным зумом. Видео в 8K могут снимать оба смартфона.Второе различие — аккумуляторы. У Mi 10 он побольше (4780 мАч), но максимальная мощность зарядки — 30 ватт (и по кабелю, и при помощи беспрводного ЗУ). У Mi 10 Pro батарея чуть меньше (4500 мАч), зато есть поддержка 50-ваттного зарядного устройства.Продажи Xiaomi Mi 10 в Китае начнутся 14 февраля, а предзаказы на Mi 10 Pro откроются 18 февраля. Цены стартуют от 3999 юаней (~36 500 р. в пересчёте по текущему курсу) за младшую модель с 8/128 ГБ памяти и достигают 5999 юаней (54 700 р.) за Mi 10 Pro в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.