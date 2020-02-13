Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчами в Уфе и Екатеринбурге. В обоих встречах верх взяли гости. Спартак обыграл Салават Юдаев 5:2, а Йокерит был сильнее Автомобилиста 4:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчами в Уфе и Екатеринбурге. В обоих встречах верх взяли гости. "Спартак" обыграл "Салават Юдаев" 5:2, а "Йокерит" был сильнее "Автомобилиста" 4:3.Московский "Спартак" заложил фундамент победы в первом периоде, который он выиграл с результатом 3:1. Иван Вишневский, Андрей Кутейкин и Артем Федоров забросили по шайбе в ворота уфимцев, а Александр Бурмистров один гол отыграл. Вторая вспышка активности москвичей пришлась на последние 10 минут третьей 20-минутки. Робин Ганзл и Антон Злобин поразили ворота "Салавата", на что хозяева ответили точным броском Никиты Сошникова. "Спартак" набрал 72 очка и занимает пятое место в Западной конференции. У "Салавата Юлаева" 63 очка и шестое место на Востоке."Йокерит" их Хельсинки оказался сильнее "Автомобилиста". После двух периодов гости уверенно вели 3:0 после дубля Анти Оксанена и гола Вели-Матти Савинайнена. В третьем периоде уральцы постарались спасти игру и забросили три шайбы. Дважды отличился Брукс Мейсек, ещё гол записал на свой счет Александр Кучерявенко. Но Брайан О'Нилл принес победу "Йокериту" с результатом 4:3. У финских "джокеров" стало 79 очков, что позволяет им занимать третье место на Западе. "Автомобилист" с 70 очками идет четвертым в Восточной конференции.