Трое подозреваемых устроили бунт в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, усмирять их пришлось группе быстрого реагирования.

Трое подозреваемых устроили бунт в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, усмирять их пришлось группе быстрого реагирования, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.Инцидент произошел еще 1 февраля, когда в одну камеру перевели обвиняемых в разбое, краже и убийстве. По данным ТАСС, они подожгли дверь, сломали смеситель, затопили камеру и ударили осколком металлической трубы по плечу одного из полицейских, который попытался их остановить. Скрутить дебоширов удалось только группе быстрого реагирования, их развели по одиночным камерам.Подозреваемым, скорее всего, будет предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.