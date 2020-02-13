Госдума на пленарном заседании в четверг, 13 февраля, приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании школьников. Инициатива направлена на реализацию послания президента, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании в четверг, 13 февраля, приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании школьников. Инициатива направлена на реализацию послания президента, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.К основному чтению нормативно-правового акта главагосударства внес в него поправку, что обеспечение горячим питанием должно бытьобязательным и бесплатным, напомнил председатель нижней палаты. Инициативапрезидента направлена на укрепление здоровья детей, подчеркнул Володин."Это важная социальная инициатива, принятие которойпозволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он вгороде или селе, бесплатно обедать в школе", – сказал спикер.Обеспечение горячим питанием будет осуществляться за счетфедерального, регионального и местных бюджет. Субъекты Федерации получат из Москвы субсидии на финансирование образовательных организацийгорячим питанием.Кроме того, законопроект вводит понятие "здоровоепитание", закрепляет его принципы. При этом для приготовления блюдзапрещается использовать сырье, изготовленное при помощи кормовых добавок,агрохимикатов, стимуляторов роста, ГМО.Обеспечить школьников младших классов горячим питаниемпоручил Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному собранию. Речьидет об учащихся с первого по четвертый классы. В тех регионах, где естьготовность, нормы закона должны вступить в силу уже с 1 сентября текущего года.