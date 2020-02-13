Благодаря усилиям главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского коронавирус не добрался до Государственной думы. Владимир Вольфович выбрал самый эстетичный способ защиты от новой инфекции.

Благодаря усилиям главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского коронавирус не добрался до Государственной думы. Владимир Вольфович выбрал самый эстетичный способ защиты от новой инфекции.На кадрах, которые показали в программе "60 минут", Жириновский вышел на трибуну Госдумы в белых перчатках. "Всем рекомендую перчатки и никаких рукопожатий!" — заявил лидер ЛДПР."Ученые уже подсчитали, что на наших руках более 30 тысяч микробов. Они потом скажутся, сразу никто не заболеет. Но микробы постепенно проникают в организм и ослабляют его. Сегодня я попрошу пройти по всем поручням Государственной думы. Уборщиц попрошу брать пробы грязи на столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы", — заключил Владимир Жириновский.В заключение своего эмоционального выступления Жириновский запретил кому-либо протягивать ему руки: "Президент сам протягивает, я ему пожму, остальным всем запрещаю!"