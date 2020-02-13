Преступление было пресечено благодаря бдительности соседа.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – покушение на кражу.В ходе предварительного следствия было установлено, что в ноябре прошлого года 51-летний ранее судимый местный житель пытался проникнуть в дом недавно умершего соседа. Фигурант знал, что в доме имеются ценные вещи. В темное время суток злоумышленник попытался взломать дверь, но ему это не удалось. Тогда он направился к гаражу, сорвал запорное устройство и проник в помещение. Освещая гараж принесенным с собой фонарем, стал искать ценное имущество. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был застигнут бдительным соседом. Мужчина скрылся с места совершения преступления.После поступившего заявления в дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району о попытке хищения, подозреваемый был задержан. Вину свою он не отрицал и раскаялся в содеянном преступлении.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.