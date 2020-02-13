У мужчины полицейские изъяли более 400 граммов пороха.

Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о возможной причастности 34-летнего жителя Гусь-Хрустального района к незаконному хранению взрывчатых веществ.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был проведен обыск по месту жительства подозреваемого, в результате которого обнаружено и изъято 487 граммов сыпучего вещества в трех металлических банках, которое согласно результатам исследования является дымным и бездымным порохом, пригодным для использования и относится к взрывчатым веществам.По данном факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 34-летнего фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что разрешение на хранение взрывчатых веществ у него отсутствовало, а порох он приобрел для охоты.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.