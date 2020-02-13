13.02.2020

2020-02-13 20:45:07

Жители Юрьевца вышли на митинг против ликвидации наземного перехода

Жители микрорайона Юрьевец сегодня выступили в защиту пешеходного перехода, который уже завтра федеральные дорожники планируют ликвидировать - вместе со светофором.

Шла за хлебом, а попала на митинг, говорит Раиса Федоровна. Ее, как и других жителей Юрьевца, возмутила новость о закрытии наземного перехода. Все для машин, а не для людей, оценила решение дорожников пенсионерка. По ее словам, она 40 лет переходит эту дорогу, и ничего страшного не случается. Люди не бросаются под машину, а терпеливо ждут "зеленый".

Раиса Романова пенсионерка: «Да вы что! Мы с палками! Как тут перейти? Мне туда нужно, а вы видели, какой переход там? Ужасно! Нужно сначала сделать переход нормальный. Кому это надо? Я не знаю!»

Раиса Федоровна рассказывает про альтернативный - подземный переход. Он построен давно, но жители Юрьевца по нему не ходят. Говорят, страшно, особенно по ночам.

Маргарита Семина, местная жительница: «Вот этот подземный переход, там вода. Дождь сверху плит льется. Внизу вода! Скользко, грязно, темно. Вот единственный переход. Люди привыкли. Я понимаю если нужно что-то закрыть, то надо что-то сделать для людей».

Два года назад переход был передан в собственность Упрдора. Дорожники должны были привести его в порядок. Во время встречи с общественниками из организации "Народный контроль" они еще раз осмотрели переход. И сочли его состояние удовлетворительным.

Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва-Нижний Новгород: «Что касается микрорайона Юрьевец, пешеходный переход находится в нормативном состоянии, никаких вопросов, проблем нет, что касается для маломобильных групп населения. Во-первых, за час мы не увидели ни одного инвалида, для прохода с колясками есть пандусы, которые вполне нормально работают».

И все же капитальный ремонт в переходе сделают. Такое обещание содержится в официальном заявлении Упрдора. Но почему нельзя сначала отремонтировать, а потом уже закрывать наземный переход? нелогичное решение, считает глава администрации Ленинского района Сергей Музыка.

Сергей Музыка, глава администрации Ленинского района Владимира: «Каждую весну мы сталкиваемся с проблемой этого пешеходного перехода - его затапливает. И муниципальные власти вызывают сюда каждый такой коллапс водоканал, чтобы откачивать воду. Боюсь, как бы не было такого безобразия в этот год».

Дорожники настаивают: все делается исключительно для безопасности жителей микрорайона. По их оценкам, этот участок федеральной трассы отличается высокой аварийностью. И компромиссов в этом вопросе быть не может. Наземный переход и светофор будет ликвидирован уже в ближайшие сутки.

Юлия Болдина, Екатерина Гусева, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»