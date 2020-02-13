Палеонтологи нашли останки хищника, наводившего ужас на травоядных мелового периода задолго до знаменитого Tyrannosaurus rex.

Палеонтологи нашли останки хищника, наводившего ужас на травоядных мелового периода задолго до знаменитого Tyrannosaurus rex. Тем не менее он тоже относится к семейству тираннозавридов и приходится страшному тирексу родственником.Фрагменты челюстей с сохранившимися зубами древнего монстра были обнаружены в Канаде в 2010 году. Последующие годы ушли на подробное исследование находки, которая в итоге была описана в научной статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.Тщательно изучив окаменелость, учёные пришли к выводу, что динозавр принадлежал к неизвестному науке роду и виду. Его назвали Thanatotheristes degrootorum. Первое слово в переводе с греческого означает "жнец смерти".Выбирая столь устрашающее название, авторы хотели подчеркнуть, что речь идёт о хищнике, находящемся на вершине пищевой цепи. Он, вероятно, был грозой травоядных мелового периода, в то время как у него самого не было естественных врагов.Найденные останки позволили отнести древнего хищника к новому роду и виду.Иллюстрация Jared Voris.Судя по размеру челюсти, T. degrootorum имел рост около 2,4 метра. Габариты животного не слишком впечатляют по сравнению с T. rex, ведь последний достигал четырёх метров в высоту. Но самые ранние экземпляры этого гиганта имеют возраст 70 миллионов лет, в то время как найденные останки T. degrootorum значительно старше: 79 миллионов лет.Как уточняет BBC, зубы "жнеца" превышали в длину 7 сантиметров и напоминали ножи для разделки мяса. При этом удлинённый череп роднил его с более примитивными тираннозавридами, обитавшими на юге нынешних США. У других хищников этого семейства морда была менее вытянутой. Различия, возможно, были связаны с особенностью добычи, на которую те охотились.Окаменелости раскрывают новые подробности эволюции тираннозавридов.Иллюстрация Royal Tyrrell Museum.К слову, T. degrootorum стал первым тираннозавридом, обнаруженным в Канаде с 1970 года, когда там был найден дасплетозавр. Более того, "жнец" стал самым древним известным представителем семейства в Северной Америке.Находка позволила авторам заключить, что тираннозавриды состоят из нескольких клад (групп родов, объединённых общим предком). В частности, T. degrootorum вместе с дасплетозавром образовывал отдельную кладу.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о динозавре с "оружием в лапах" и о хищнике, ставшем кошмаром юрского периода.