Около 82% работ выполнили арендаторы земельных участков.

Более 20 млн саженцев хвойных деревьев высажено во Владимирской области в рамках кампании по восстановлению лесов. Все они были выращены в местных питомниках. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в обладминистрации.Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 5,6 тысяч гектар. На части территории выполнена посадка, на 1,2 тысячи гектар сосны и ели выросли естественным путём.«Около 82% работ выполнили арендаторы земельных участков», - уточнили в департаменте лесного хозяйства.