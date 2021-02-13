В субботу глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невыполнимости Минских соглашений. Но, по его словам, Киев делает всё возможное для соблюдения изложенных в них принципов.

В субботу глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невыполнимости Минских соглашений. Но, по его словам, Киев делает всё возможное для соблюдения изложенных в них принципов.С ним не согласился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По мнению политика, именно власти Незалежной саботируют договоренности, напомнив, что их инициатором была именно Россия.Журавко считает, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) обязаны своими жизнями президенту России Владимиру Путину, который шесть лет назад полетел в Минск и подписал Минские соглашения, хотя мог этого не делать. По словам бывшего парламентария, Путин знал, что Запад в любом случае введёт против России санкции, даже без присоединения Крыма и без войны на Донбассе. Депутат уверен, что российский лидер пошёл на этот шаг лишь ради того, чтобы спасти жизни людей, воевавших и по ту, и по другую сторону конфликта.Алексей Журавко считает, что события последних лет продемонстрировали бесполезность международного права. Он заявил, что в настоящее время Украину используют лишь в качестве "тарана" против России, которой манипулируют игроки большой политической арены. При этом им абсолютно безразличны жизни украинцев: "хозяева" Киева из Брюсселя и Вашингтона готовы погубить тысячи людей, лишь бы нанести удар по Москве.В своём блоге Журавко написал, что Владимир Путин заслуживает памятника за спасение граждан Незалежной. В связи с этим он предложил установить такой памятник на Украине.