Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.-Кто в ответе за тех, кого не приручили? В областном центре бездомные собаки покусали двоих школьников.-Сдал назад. Во Владимире главный городской перевозчик отказался от пяти автобусных маршрутов.-Новая метла. Глава Петушинского района оспаривает решение о завозе александровского мусора в Бабанино.-Нам под силу. Русфонд и ГТРК «Владимир» просят помочь маленькому Славе Чулкову из Александрова.-Вот эта улица, вот этот дом. Жители Суздаля пытаются спасти от разрушения знаменитый Дом Бальзаминова.-Какая встреча! Автомобилисту в Судогодском районе перешли дорогу сразу две краснокнижные косули.