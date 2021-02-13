В 2021 году девиз праздника: «Новый мир, новое радио. Эволюция, инновации, сближение».

Всемирный день радио — молодой праздник, он отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2021 году девиз праздника: «Новый мир, новое радио. Эволюция, инновации, сближение».Сегодня радиостанции можно слушать на разных устройствах: на радиоприемниках, мобильных телефонах, компьютерах, подключенных к сети Интернет, и даже через телевизор, принимающий программы эфирного цифрового вещания.Вы можете слушать «Радио-России Владимир» в FM диапазоне - дома, на даче, в машине, в телефоне. В эфире "Радио "России-Владимир" авторские программы: "Ваше право", "Начало дня", "Вечером у микрофона", "Наболевший вопрос", "Музыкальный калейдоскоп" и другие.Вещание в ФМ-диапазоне во всех крупных городах областного центра:- во Владимире 106,3 МГц- в Александрове 88,9 МГц- в Коврове 98,3 МГц- в Муроме 88,7 МГц- в Гусь-Хрустальном 103,1 МГц- в Вязниках 90,1 МГц- в Меленках 92,7 МГц- в Кольчугине 106,7 МГц- в Киржаче 96,2 МГц- в Петушках 100,4 МГц- в Гороховце 100,7 МГцТакже в FM диапазоне во Владимире работает и радио "Маяк" на частоте 103,9 МГц.Одна из самых любимых информационно-музыкальных радиостанций страны. Позывные радиостанции - мелодия «Подмосковные вечера» - знакома многим поколениям радиослушателей. Удобный формат вещания: выпуски новостей каждые полчаса, остальное время занимают познавательные программы, специальные авторские проекты, интерактивные развлекательные блоки и, конечно, музыка.- Региональное новости по будням: 6.50, 10.50, 14.50, 17.50.- Тематические программы ГТРК «Владимир» - по средам с 17.05 до 18.00.