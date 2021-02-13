При осмотре автомобиля и личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято 27 пакетов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой около 54 граммов...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Зюзино г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.В ходе патрулирования территории на Азовской улице сотрудниками полиции был замечен автомобиль «КИА» под управлением 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья. При виде сотрудников полиции мужчина стал вести себя подозрительно. При личном досмотре и досмотре автомобиля у молодого человека было обнаружено и изъято 27 пакетов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой около 54 граммов. Исследование части изъятого материала показало, что в его состав входит наркотическое средство – мефедрон. Как стало известно, злоумышленник планировал сбыть наркотическое средство на территории столицы путем тайниковых закладок.По данному факту следствием ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56