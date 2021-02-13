Мы раскопали для вас очень любопытную историю.

Вы знали , что есть такое понятие как "суздальский кофе"? Нет? А мы раскопали для вас очень любопытную историю.И пьют цикорий жители Суздаля уже второй век подряд. Ведь именно здесь - на Суздальской земле, знаменитой огурцами и медовухой, и родился цикорный кофе. Но мало кто знает, что своим появлением полезнейший напиток обязан в 1826 году врачу- изобретателю Дмитрию Моренкову.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро- Суздальского музея- заповедника:- Здесь у Каменки были поля, которые принадлежали Дмитрию Павловичу. и он выращивал цикорий и здесь где-то был цикорный завод.Суздальская история удивительного доктора началась в самый разгар войны с Наполеоном. Штаб- лекарь , коллежский асессор в отставке переехал сюда из охваченной огнем Москвы. В Суздаль влюбился и навсегда в нем остался. Купил огородные земли ,стал культивировать растения, а в своей домашней лаборатории производить лекарства. Среди его изобретений- летучая мазь для втираний и бальзам оподельдок на мыльной основе ,который лечил всё - от кожных заболеваний до бронхита. Дегтярное мыло Моренкова полюбится местным красавицам , а особые мятные капли придутся по вкусу самому Государю Императору Александру- 1. Заслуги лекаря он отметит золотой медалью. К русскому врачу начнут съезжаться люди со всей губернии- до 5 тысяч человек в год. Денег лекарь за лечение брать не будет. А вот жертвовать на благотворительность и на нужды города будет много.Дом Дмитрия Моренкова, построенный им в 1814 году, сохранился до нашего времени. Сегодня это памятник градостроительства и архитектуры местного значения по адресу ул. Лебедева -8. Его отличают оригинальная архитектура и выдающийся объемный мезонин, словно списанный с чеховских рассказов. Наверное, не случайно 55 лет назад режиссер Сергей Колосов именно дом Моренкова выберет для съемок своего фильма "Душечка"Кстати, о суздальском кофе..В год на фабрике Моренкова производилось до тысячи пудов цикорного напитка. (( ИНЖЕСТ Фильм о цикории videoplayback6 с 1.45..- 02.00 с 02.19- 03.11.)).Польза самого растения была известна еще полторы тысячи лет ДО нашей эры в древнем Египте. Использовали его как снадобье и на Руси . Но вот в качестве напитка мода на цикорий придет лишь в 18 веке. Бодрящий напиток с горчинкой очень полюбят в народе и , конечно, будут подавать на светских раутах, в ресторанах Москвы и Санкт- Петербурга. Чудо- растение появится на рекламных плакатах. Кофе Моренкова будет особенным. В отличии от распространенного тогда ростовского метода обугливания корней растения на костре в железных цилиндрах, в Суздале цикорный корень будут мелко резать , сушить и слегка прожаривать. Такой способ позволит сохранить полезный химический состав цикория.Александр Новиков врач- гомеопат:- Цикорий надо сушить, но не сжигать" когда из него готовят суррогат кофе. Там инулин..штука ценная, но если будем жарить парить- мало что останется ценного то что продается в магазине- пить и получать удовольствие, а втот чтобы пользу , надо накопать корешков, просушить.Благодаря работе краеведов имя славного врача возвращается из небытия. Сегодня в городе есть улица Моренкова и 5 лет назад появилась памятная доска первому ученому доктору Владимирской губернии. Она установлена на южной стороне Васильевского монастыря, возле которой он похоронен. Здесь долгое время поминали любимого врача на средства продолжателя его дела Митрофана Алякринского, которого Моренков с женой хотел усыновить. Точное место захоронения "друга страждущего человечества", как называли врача горожане , помогли бы определить раскопки, которые, к сожалению, пока не проведены. А еще суздальцы мечтают , что имя Дмитрия Моренкова будет присвоено Суздальской больнице к тысячелетию города .Татьяна Воронцова, Ирина Благонравова, Андрей Синягин Вести- Владимир.