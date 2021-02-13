Затяжные снегопады обернулись проблемой для Владимира.

Затяжные снегопады обернулись проблемой для Владимира. С самого утра в центре города жители вынуждены ходить по узким тропинкам. Это фотографии прислали на наш номер в WhatsApp (+7 919 019 62 62) возмущенные владимирцы.Так выглядит дорога к Центральному рынку. . А сейчас этот путь превратился в травмоопасную «козью тропу», где невозможно разойтись. Не чистят снег и на лесенке. А как эту погоду переживаете вы? Где сейчас во Владимирской области водителям приходится сложнее всего? Поделитесь с нами — присылайте свои рассказы, фото и видео в редакцию через WhatsApp