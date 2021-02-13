Как знакомились столетие назад, как сочетались браком и что изменилось сейчас?

В канун Дня всех влюбленных отмечается Международный день брачных агентств. 1-ое официальное Бюро ухаживаний и встреч открылось в 1650 году в Англии.А в нашем объективе сегодня - "брачная история" губернского Владимира. Как знакомились столетие назад, как сочетались браком и что изменилось сейчас? Смотрим.«Надоела неполная жизнь без любви… Откликнись», «Не стара, не дурна, не глупа» или «Ищу жену-подругу, любящую скромную трудовую жизнь». Так вторую половину искали больше века назад. Эти объявления - из «Брачной газеты». Одного из самых популярных изданий дореволюционной России. На него действовала и подписка - 4 рубля 50 копеек в год. Читали «Брачную газету» и во Владимирской губернии. Сегодня «Брачная» - в числе самых интересных экспонатов музея «Старый Владимир».Роман Костоправов, заведующий отделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Та газета, которая у нас представлена, она издавалась на август 1917-ого 13 лет, то есть с 1904-ого. Это говорит о том, что издание было довольно востребовано. *Брачная газета представляла собой не просто издание, где публиковались объявления, но и своеобразное агентство, то есть переписка шла через редакцию.Молодой человек 20 лет «желает жениться на особе, которая помогла бы ему цитата: «докончить образование». Режиссёр 26 лет ищет жену, любящую искусство, с капиталом- не менее 40 тысяч рублей для производства кинолент. «Звание и красота безразлично». «Брак по расчёту» входил в планы.Роман Костоправов, заведующий отделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Вдовец 54 года, одинокий, желает познакомиться с целью брака с особой не моложе 45 лет,желательно со средствами,чтобы ввести в жизнь изобретение, которому предстоит большая будущность.Карты для флирта. «Шифр» влюблённых. Маргаритка: «Вы смущены?». Нарцисс- «Вы холодны». Ромашка- многозначительноеВ « «Всё! Здесь-же венок невесты и серебряный рожок- для кормления младенцев. Историческая иллюстрация перехода к важному этапу- метрические книги. Они хранят имена, даты и судьбы. Эти официальные документы вели священнослужители.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- В метрической книге Николо-Кремлёвской церкви имеется запись номер 2. 16 января 1911-ого года. Жених- владимирский купеческий сын Александр Михайлов –Бабушкин. Православного вероисповедания, первым браком. 27 лет. С кем же он заключает брак? С владимирской купеческой дочерью- девицей Ольгой Георгиевной Серкиной. Первым браком-25 лет.Алексей Арескин рассказывает и о важной традиции так называемых «брачных обысков». На молодожёнов , их родителей собирали «досье». В него вносили детальные сведения: от происхождения до состояния.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- После революции дело регистрации было изъято из церкви, и передано сначала нотариусам,а затем советским органам.Об изменениях жителям Владимира сообщали «Известия владимирского губисполкома». Это номер от 28-ого марта 1918-ого. На первой полосе- важнейшее объявление. При губернском комиссариате открыт отдел для записи гражданского состояния. Руководил отделом комиссар Туркин. А находился он в здании окружного городского суда.Наряду с другими учреждениями окружной суд занимал площади бывших Присутственных мест. Сюда, в здание,которое современные владимирцы знают как Палаты, и приходили брачующиеся. Большие торжества заменили «сухие формуляры».Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Одно дело венчание в церкви,где поёт хор, служба, обмениваются кольцами… Кстати,советская власть отменила и это.Другое дело, когда ты приходишь в чиновничий кабинет, и ставишь подпись в книге регистрации…И как тут не вспомнить Кису Воробьянинова- персонажа знаменитого романа Ильфа и Петрова. До охоты за бриллиантами служил бывший предводитель дворянства именно в послереволюционном ЗАГСе.В котором ведал столом регистрации смертей и браков… Ипполит Матвеевич надел нарукавники,привёл усы в состояние,параллельное столу, начался рабочий день ))Жесткий рабочий график, дефицит живого общения, нерешительность, невезение… Как помогают людям встретить судьбу сегодня? Ларису Денисову можно назвать профессиональной свахой. Cоединяет судьбы уже 10 лет.Лариса Денисова, руководитель владимирского брачного агентства:- По статистике брачных агентств и моё не исключение, примерно от 15 до 25 процентов обратившихся складываются в пары.Обращаются люди после 30. А вот верхнюю планку Лариса не ограничивает. Внешность- с возрастом- критерий не главный. Мужчины постарше иногда просто хотят заботы и внимания.Лариса Денисова, руководитель владимирского брачного агентства:- 60,65 плюс-их главная задача- найти женщину по каким-то душевным характеристикам. Они действительно хотят борщи, яичницу по утрам и пресловутые носки…А вот самому возрастному жениху в практике Ларисы было 78 лет. Из наблюдений- одиноких женщин по-прежнему больше чем мужчин.Иван Колесов и Ксения Варнавская, они же- Служивый да Марья Искусница- одна из самых красивых и крепких владимирских пар. Несколько лет назад они сыграли красивую свадьбу в русском стиле.Иван Колесов и Ксения Варнавская (Служивый и Марья Искусница):Иван: Много лет назад мы познакомились на работе. Потом поженились,а сегодня у нас годовщина венчания.Ксения: Например,мои родители много лет назад познакомились в районном Доме культуры города Петушки, а мои родители познакомились в электричке» Владимир-Ковров».В электричке или аэропорту, в кино или магазине, с помощью «брачных агентов», а сегодня сначала- в сети, оффлайн. Встретить родного человека можно где угодно. Главное -жить долго и счастливо. Связывая сердца и эпохи, одно остаётся непреложным. Желание любить и быть любимым.Мария Платанюк, Семён Карпов «Вести-Владимир».