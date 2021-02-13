В Ленинградский области прошёл весьма необычный флешмоб. Группа молодых людей устроила в ночном небе настоящее шоу.

В Ленинградский области прошёл весьма необычный флешмоб. Группа молодых людей устроила в ночном небе настоящее шоу.Представители телеканала НТВ запечатлели событие на камеры. Получившийся ролик они опубликовали на своей странице в "Твиттер".На кадрах видеозаписи видно, как несколько молодых людей собирают множество одинаковых летательных аппаратов. Затем они расставляют беспилотники на земле и вставляют в них белые и голубые лампочки. Примечательно, что большинство участников флешмоба были одеты в одинаковые белые куртки и действовали буквально как единый и слаженный организм.Затем активисты дождались ночи и выстроились в ряды, после чего произошёл одновременный запуск всех дронов. Устройство поднялись в небо и какое-то время перестраивались между собой, чтобы составить фразу-хештег "защитим ветеранов". При этом слово "защитим" сделали из дронов с голубыми огнями, а "ветеранов" – из аппаратов с белыми огнями.В социальных сетях видеоролик вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи выразили свою солидарность с участниками акции, а другие задавались вполне логичным вопросом о том, от кого сейчас нужно защищать ветеранов. Другие же предложили в комментариях иные способы поддержки участников Великой Отечественной войны: от повышения пенсий и выдачи квартир до выплат прямой финансовой помощи.