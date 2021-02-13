Полицейский в одном из дворов заметил продрогшую и голодную кошку, похожую по приметам на ту, о которой говорилось в объявлении. Через некоторое время животное было поймано, и Александр позвонил владельцам...

Внимательность и отзывчивость полицейского ОМВД России по району Хорошево-Мневники помогли вернуть в семью потерявшуюся домашнюю кошку.Во время одного из плановых обходов участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы старший лейтенант полиции Александр Куликов обратил внимание на объявление, развешенное по всему участку. В нем говорилось о пропаже питомца. На улице стояла морозная погода, и хозяева боялись, что домашняя кошка просто не выживет в таких условиях. Несколько дней спустя в вечернее время Александр Куликов, возвращаясь на опорный пункт, в одном из дворов заметил продрогшую и голодную кошку, похожую по приметам на ту, о которой говорилось в объявлении. Через некоторое время животное было поймано, и Александр позвонил владельцам. Несмотря на позднее время, радостные хозяева сразу же откликнулись и уже через полчаса со слезами на глазах обнимали перепуганное животное и благодарили полицейского.«Помогать людям – это не только моя работа, но и жизненное кредо, от которого я никогда не отступаю», – скромно ответил сотрудник полиции в ответ на теплые слова, прозвучавшие в его адрес.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56